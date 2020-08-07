Канат Керимкулов объяснил, как оказался в списке учредителей ТД «Арпа»

Сотрудник аппарата правительства Канат Керимкулов объяснил 24.kg, как он оказался в ОсОО «Торговый дом «Арпа».

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По его словам, в конце 90-х годов, он, будучи студентом, действительно вошел в состав этой компании. «На самом деле я бизнесом никогда не занимался. Меня просто попросили войти, и я вошел, но никаких дивидендов с прибыли я не получал. Насколько мне известно, эта «Арпа» прекратила свое существование лет 7-10 назад. Поэтому и не указывал свое так называемое учредительство в декларациях, поскольку не имел никакого дохода от того, что состоял как бы на паях в этом ОсОО. Предпринимательской деятельностью не занимался», — сказал Канат Керимкулов.

«Я не бизнесмен, я чиновник. С начала 2000-х я состою на госслужбе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Канат Керимкулов — потомственный чиновник. Его отец Айдарбек Керимкулов в прошлом депутат парламента, экс-директор Госагентства спорта. Его родные дяди по отцу — парламентарий Мыктыбек Абдылдаев и бывший мэр столицы, экс-министр промышленности Медетбек Керимкулов.

В 2018 году, по утверждениям Каната Керимкулова, он заработал всего 364 тысячи сомов за весь год (по 30 тысяч в месяц).