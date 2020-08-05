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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент выразил соболезнования родным скончавшихся от COVID-19 медиков

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с безвременной кончиной медиков выразил соболезнования их родным и близким. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что ряды покинувших нас медицинских работников, находившихся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пополнились еще несколькими именами.

«Это те люди, которые одними из первых героически приняли на себя все тяготы пандемии, день и ночь не покладая рук трудились над устранением ее последствий. Сегодня нам приходится прощаться с героями в белых халатах, отдавших свои жизни ради благополучия соотечественников», — отметил он.

Президент подчеркнул, что народ Кыргызстана всегда будет помнить имена медиков, которые остались верны своей клятве до конца дней. Это врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы Сарыбагыш Иманалиев, координатор по здравоохранению Иссык-Кульского района Бубуайым Жээнбаева, заместитель директора Центра семейной медицины Чуйского района Кулжамал Джумабаева, заведующая отделением экстренной терапии Городской клинической больницы № 1 Бишкека Бегайым Исакова, хирург Ак-Талинской районной больницы Кубанычбек Карагулов, фельдшер Центра семейной медицины села Новопокровка Валерий Гауп.

«Кыргызстанцы навсегда сохранят в своих сердцах благодарность за их многолетний труд в благородном деле сохранения здоровья и жизни людей. С начала пандемии они внесли огромный вклад в своевременную организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161700/
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