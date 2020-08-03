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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больниц Иссык-Куля увидел президент

Сооронбай Жээнбеков в ходе двухдневной рабочей поездки ознакомился с состоянием медицинских объектов Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в Иссык-Кульской областной объединенной больнице (Каракол) организовано 245 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Кроме того, в введении организации здравоохранения имеются два здания, нуждающиеся в капитальной реконструкции. В них можно организовать дополнительно 175 койко-мест. На эти цели требовалось около 20 миллионов сомов. В данном направлении работа уже начата.

Президент напомнил, что правительству рекомендовано провести ревизию заброшенных зданий в регионах для реконструкции и перепрофилирования под современные больницы.

Глава государства поинтересовался обеспеченностью лекарствами, врачи признались, что раньше были перебои с поставками, но сейчас процесс наладился.

Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил им слова благодарности за их самоотверженный труд в столь непростое для страны время.

Президент заверил, что все вопросы по социальной защите медиков находятся под контролем. Он отметил, что во всех регионах, в том числе и Иссык-Кульской области, будет начато строительство комплексных больниц с привлечением инвесторов.

Кроме того, глава государства ознакомился с работой дневных стационаров в Караколе и в селе Теплоключенка Ак-Суйского района. 

В Ак-Суйском районе Сооронбай Жээнбеков посетил Центр семейной медицины, новое здание которого сдали в эксплуатацию в июле. ЦСМ обслуживает более 60 тысяч жителей района. «Здесь глава государства побеседовал с трудовым коллективом, а также волонтерами, которые оказывают содействие местным медикам в борьбе против коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161504/
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