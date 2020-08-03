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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Китая доставлена еще одна партия кислородных концентраторов

В Кыргызстан из КНР доставлено 78 десятилитровых кислородных концентраторов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, оборудование прибыло чартерным рейсом в Бишкек.

«Новые аппараты закуплены за счет республиканского бюджета и переданы Министерству здравоохранения для распределения по регионам», — отметили в кабмине.

Ранее из Китайской Народной Республики доставлено 1,5 тысячи пятилитровых и 40 десятилитровых кислородных концентраторов. Всего в КНР приобретено 2 тысячи кислородных концентраторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161465/
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