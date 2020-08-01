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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация под контролем. Но президент призвал граждан проявлять ответственность

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио». Отвечая на вопросы журналистов, он еще раз подчеркнул, что государственные органы и правительство в одиночку не смогут исправить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, и призвал каждого проявлять гражданскую ответственность.

Глава государства отметил: специалисты информируют, что «ситуация стабилизируется, количество обращений в больницы и стационары снижается». «Это, безусловно, хороший знак. Тем не менее пока рановато делать поспешные выводы. Вы сами все видите, читаете. Ведь и ситуация в мире не полностью стабилизировалась. В некоторых странах, в том числе развитых, где посчитали, что вспышка болезни пошла на спад, и сняли карантин, теперь снова наблюдается рост зараженных», — сказал он.

Необходимо, чтобы каждый продолжал ответственно относиться к складывающейся ситуации, заботиться о себе и своих близких. Поэтому не стоит забывать о строгой дисциплине.

Сооронбай Жээнбеков

Глава КР заметил, что основное внимание уделяется вопросам обеспечения лекарствами, подготовки больниц к зимнему периоду, строительства новых, перепрофилирования старых медучреждений в соответствии с новыми требованиями. Он заверил, что власти строго контролируют эту работу, а кабмин проводит активную деятельность в этом направлении.

«Ситуация под контролем», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что это уже третье интервью президента «Биринчи радио».
Ссылка: https://24.kg/vlast/161371/
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