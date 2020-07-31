Иностранным инвесторам предлагают построить платный тоннель на перевале Тоо-Ашуу

В правительстве обсудили инвестиционные инициативу по строительству альтернативного платного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил, что автомобильная дорога Бишкек — Ош является основной транспортной артерией, соединяющей северную и южную части республики. «Эта трасса имеет стратегическое значение. Существующий тоннель с грузопотоком не справляется. Поэтому принято решение рассмотреть и обсудить инвестиционные проекты по строительству альтернативного тоннеля, который позволит решить проблемы с грузооборотом, безопасностью, сохранностью дорожного полотна в суровых условиях погоды», — сказал он.

Отмечается, что новый объект должен соответствовать всем международным стандартам, быть безопасным и иметь большую пропускную способность для грузового транспорта.

«Реализация данной инициативы, учитывая постпандемический кризис, позволит активизировать экономическую деятельность и отразится на увеличении товарного потока. Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Мы предлагаем иностранным инвесторам, имеющим опыт работы в таких проектах, рассмотреть наше предложение. При заключении инвестиционного соглашения важно учитывать то, что страна должна получить максимальную выгоду от поступлений, с определением доли дохода как в местный, так и республиканский бюджет», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.