Алмазбек Баатырбеков: Нужно создать условия для получения госуслуг из дома

«Для обеспечения полноценной деятельности государственных органов в дистанционном режиме необходимо усилить работы по цифровизации», — заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, увеличивается число граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. Поэтому необходимо создать условия для получения государственных услуг из дома, не приходя в госучреждения.

«Госкомитету информационных технологий и связи необходимо усилить все мероприятия по внедрению новых технологий. Вместе с тем в кратчайший срок нужно проработать с сотовыми компаниями вопросы усиления потенциала call-центров по предоставлению населению информации о COVID-19», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.