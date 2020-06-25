Коронавирус в Кыргызстане. Чиновников вновь переведут на удаленку

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Баатырбеков поручил руководителям госорганов и ведомств рассмотреть вопрос организации работы сотрудников в удаленном режиме. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского оперативного штаба.

Отмечается, что такая рекомендация дана в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для обеспечения безопасности и здоровья работников.

«Но эти меры не должны оказать негативное влияние на деятельность государственных органов. В учреждениях должно работать определенное число сотрудников с соблюдением положенных санитарных требований», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.

В ходе заседания штаба профильным органам также поручено проработать вопрос усиления работ по определению контактных лиц с применением современных информационных технологий.

Всего в стране зарегистрировали 3 тысячи 954 случая заражения COVID-19. Выздоровели 2 тысячи 112 человек.