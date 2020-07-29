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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Министр культуры Азамат Жаманкулов скрыл от налоговой, что владеет фирмой

Министр культуры Азамат Жаманкулов владеет коммерческой компанией «Риэлт Партнер» и продолжает числиться директором фирмы, несмотря на то что с 2015 года является государственным чиновником. Об этом пишет издание Economist.kg.

По его данным, на протяжении всего времени ни в одной из своих налоговых деклараций Азамат Жаманкулов не указал, что владеет бизнесом.

«Интересный факт в том, что в официальной биографии главы Минкульта на сайте правительства действительно указано, что в 2011-2013 годах он начал свою трудовую деятельность именно с руководства этой компанией. Однако, как видно из налоговой отчетности «Риэлт Партнера» на сервисе osoo.kg, фирма не заплатила в бюджет ни одного сома налогов», — подчеркивает издание.

Economist.kg
Фото Economist.kg. Фирма не заплатила в бюджет ни одного сома налогов
ОсОО «Риэлт Партнер» — это коммерческая компания, вид деятельности которой неизвестен, так как не указан в регистрационных данных. «Фирма основана в апреле 2009 года двумя гражданами — непосредственно Жаманкуловым и Нурзатом Тотон уулу. О последнем выяснить что-либо не удалось кроме того, что прописан он в Бишкеке и ему 44 года», — отмечает издание.

В открытом доступе имеется только три налоговых отчета Азамата Жаманкулова — за 2015, 2016 и 2018 годы.

В декларации за 2015-й чиновник указал, что заработал лишь 21 тысячу 123 сома и имел квартиру в 37 квадратных метров. Больше у него, как и у его близких родственников, не было ничего. Фирмы «Риэлт Партнер» в ней тоже нет.

В 2016 году было все то же самое, только заработок вырос до 287 тысяч сомов. В 2018-м у чиновника откуда-то появился дом площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, заработок увеличился до 374 тысяч сомов. И ни одного упоминания о бизнесе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161063/
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