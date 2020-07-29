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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство решило выплачивать надбавки и патологоанатомам

В Кыргызстане пересмотрели размер выплачиваемых надбавок врачам, работающим с больными коронавирусом. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, ранее было три категории, которым выплачивались надбавки. Это медработники, работающие в стационарах, очагах и на станциях скорой помощи.

«Теперь добавили к ним патологоанатомов. Врачам за фактически отработанные дни в морге за месяц надбавка получится более 78 тысяч сомов», — проинформировала Аида Исмаилова.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что врач в стационаре за 29 дней в общем будет получать 72 тысячи сомов.

Напомним, за весь период коронавирус выявили у 2 тысяч 711 медиков, выздоровели 1 тысяча 595.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161054/
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