13:33
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате компенсаций медикам

«Все государственные органы должны продолжить режим максимальной экономии, но не в вопросах борьбы с пандемией», — заявил на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Это не касается вопросов борьбы с пандемией COVID-19.

«Всем задействованным государственным структурам необходимо усилить работу. В частности, Министерство здравоохранения должно оперативно решать вопрос о своевременной оплате труда медицинским работникам. Одним из важных вопросов является выплата положенных им компенсаций. Мы должны максимально заботиться о врачах, медицинских сестрах и санитарах, которые днем и ночью борются за жизнь и здоровье наших сограждан», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Он отметил важность подготовки местных органов власти к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«В первую очередь это строительство новых больниц в Бишкеке и Оше. Важно взять под особый контроль вопрос о перепрофилировании на местах зданий под клиники и организовать централизованное подключение медицинских учреждений к системе подачи жидкого кислорода. Что касается средств индивидуальной защиты, то необходимо выработать новые единые стандарты с учетом мнения специалистов», — подчеркнул чиновник.

Алмазбек Баатырбеков также поручил взять под особый контроль вопрос об учете и распределении всей поступающей в страну гуманитарной помощи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160753/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Жители Боз-Булунга просят чиновников отремонтировать медпункт: он разваливается
В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 28 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 28 человек
В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 185 человек
COVID-19. 11 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Лекарства, СИЗ, рентгенографические аппараты. Что еще передала Россия в помощь
Кыргызстанцы в ОАЭ отправили на родину 15 кислородных концентраторов
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться
В&nbsp;правительстве определили один из&nbsp;вариантов, где в&nbsp;Бишкеке построят больницу В правительстве определили один из вариантов, где в Бишкеке построят больницу
Президент отправил закон о&nbsp;манипулировании информацией на&nbsp;доработку Президент отправил закон о манипулировании информацией на доработку
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
26 июля, воскресенье
13:01
Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате компенсаций медикам Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате ко...
13:00
Зулгарнаин Хайдер Хан: Уехав из Кыргызстана, буду скучать по друзьям и чалапу
12:45
Минюст возобновляет услугу по регистрации залога
12:22
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек
12:01
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения