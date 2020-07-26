Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате компенсаций медикам

«Все государственные органы должны продолжить режим максимальной экономии, но не в вопросах борьбы с пандемией», — заявил на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Это не касается вопросов борьбы с пандемией COVID-19.

«Всем задействованным государственным структурам необходимо усилить работу. В частности, Министерство здравоохранения должно оперативно решать вопрос о своевременной оплате труда медицинским работникам. Одним из важных вопросов является выплата положенных им компенсаций. Мы должны максимально заботиться о врачах, медицинских сестрах и санитарах, которые днем и ночью борются за жизнь и здоровье наших сограждан», — сказал Алмазбек Баатырбеков.