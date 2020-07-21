Певица Анжелика Кайратова предложила президенту открыть социальные аптеки по всей стране. Об этом она сообщила по итогам встречи волонтеров с Сооронбаем Жээнбековым.

По ее словам, встреча началась с чтения поминальной молитвы по умершим от коронавирусной инфекции.

«Я предложила открыть социальные аптеки по всей республике, где цену будет устанавливать государство. Говорила и о необходимости обратить внимание на семейное насилие и создать горячую линию для его жертв. Отметила поддержку медиков, надо выдавать им выплаты каждые 10-15 дней и обеспечивать СИЗ и витаминами. Когда говорили о переоборудовании старых гостиниц в стационары, глава государства обещал выделить деньги», — рассказала Анжелика Кайратова.

Напомним, что сегодня президент решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.