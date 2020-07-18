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Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родным и близким скончавшихся врачей

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родным и близким скончавшихся врачей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«За последние дни мы потеряли нескольких медиков, стоящих на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. С глубоким прискорбием воспринял печальные известия о смерти Темиркан Жарматовой, Шайназара Закирова, Айчурок Келдибековой, Артыкбая Эралиева, Эдиля Садыкова. Обострение эпидемиологической ситуации привело к росту заражаемости среди врачей и медицинских работников. К сожалению, нам приходится прощаться еще с несколькими из них», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что медики до конца своих дней стояли на страже здоровья населения, достойно выполняли свой профессиональный долг, и коллеги, друзья, близкие и пациенты никогда не забудут их.

Они останутся в нашей памяти как настоящие герои, которые на протяжении нескольких месяцев без устали боролись с коронавирусной инфекцией, находились непосредственно в очагах заболевания.

Сооронбай Жээнбеков

«Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным, разделяю горечь невосполнимой утраты», — отметил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159957/
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