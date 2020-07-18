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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Отдых и санаторно-курортное лечение медиков обсудили в кабмине

Организацию отдыха и санаторно-курортного лечения для медицинских работников, которые работают вахтовым методом в красной зоне в больницах для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, обсудили в правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, вице-премьер-министр КР Аида Исмаилова провела рабочее совещание с представителями государственных органов по данному вопросу.

«По итогам совещания решено сформировать списки медицинских работников и графики пребывания в санаториях, а также обеспечение их транспортом», — отметили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159949/
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