Сплоченность народа и героизм медиков отметил президент Кыргызстана

«Меня радует сплоченность нашего народа. Его единство и согласие. Когда государство оказалось в беде, наши бизнесмены, добровольцы, весь народ оказали помощь, показав, что вместе ноша становится легче», — заявил в интервью «Биринчи радио» президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что во время карантина, когда все предприятия были закрыты, бизнесмены, граждане и волонтеры обходили дома, чтобы помочь тем, кто нуждался в продуктах.

«Сейчас они по-прежнему предоставляют лекарства и медицинскую помощь больным. Мы становимся свидетелями того, какой силой стало волонтерское движение в стране», — сказал он.

Радует и героизм наших врачей. Пользуясь моментом, хотел бы передать низкий поклон нашим самоотверженным медикам и выразить им бесконечную признательность за их мужество и героизм! Сооронбай Жээнбеков

Президент подчеркнул, что кыргызстанцы — народ с многовековой историей. «Народ, который не смогли сломить многие испытания на пути своего развития. Мы всегда объединяемся в единый кулак перед общей бедой. И благодаря этому мы обязательно победим все трудности, в нынешней ситуации тоже», — отметил он.