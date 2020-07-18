Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан создаст запас лекарств в госматрезерве

Правительство Кыргызстана работает над созданием запаса лекарств в государственном материальном резерве. Об этом в интервью радиостанции «Биринчи радио» сказал президент Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что ранее в госматрезерве всегда хранился запас лекарств, но затем все было приостановлено.

«Мы решили этот вопрос, правительство ведет работу по созданию запаса 65 наименований основных лекарств», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что власти страны намерены поддержать предпринимателей, которые работают в фармацевтической промышленности, строят фабрики, производят лекарства и медицинские средства.

С премьер-министром обсудили, чтобы направить средства на поддержку этого направления: средства Национального банка, Кыргызско-Российского фонда развития и поступившие из-за рубежа. Сооронбай Жээнбеков

В то же время глава государства подчеркнул, что вопрос спекуляции лекарствами на рынке находится под его личным контролем. Он напомнил, что в своем обращении к соотечественникам говорил, что все, кто хочет извлечь личную выгоду в такое трудное для нашего народа время, считаются врагами народа.

«Речь идет не только о поставщиках лекарств, но в целом о предпринимателях, каждом жителе страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.