В Кыргызстане усилят работу по доставке в страну медоборудования

Необходимо усилить переговоры по доставке в страну медицинского оборудования и портативных рентген-аппаратов. Об этом сказал первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков в ходе заседания республиканского оперативного штаба.

Как отметила пресс-служба правительства, Алмазбек Баатырбеков дал поручения относительно обеспечения медицинских работников всем необходимым, в том числе витаминами для укрепления здоровья.

На заседании также обсудили деятельность больниц, дневных и ночных стационаров, обеспеченности медицинскими препаратами и оборудованием, эпидемиологическую ситуацию в регионах. Полномочным представителям правительства в областях поручено усилить работу по подготовке дополнительных мест для пациентов, проработке актуальных вопросов в стационарах, а Минздраву — усилить контроль за распределением медицинских средств, поступаемых в качестве гуманитарной помощи, и закупаемых государством, между медицинскими учреждениями в областях страны.