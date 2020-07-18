18:08
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Цифровизированную карту свободных мест в больницах презентовали в правительстве

Государственный комитет информационных технологий и связи разработал цифровизированную карту, где указаны данные больниц и стационаров по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, с работой системы ознакомились вице-премьер-министры Алмазбек Баатырбеков и Аида Исмаилова.

Кроме того, в пилотном режиме запущена электронная система по мониторингу свободных койко-мест в медучреждениях, которая обеспечит взаимосвязь между больницами и службами скорой помощи.

Через электронную систему можно получить полную информацию о больницах, дневных и ночных стационарах, их оснащенности оборудованием и медперсоналом. Для оперативного мониторинга единой системы один из операторов сотовой связи выделил медучреждениям смартфоны на бесплатной основе.

«Единая система данных в онлайн режиме даст возможность специалистам оперативно анализировать ситуацию и принять экстренно оптимальное решение», — сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Граждане могут получить необходимую информацию по ссылке.

В пресс-службе добавили, что из-за того, что карта разработана в сжатые сроки, в пилотном режиме работы могут наблюдаться некоторые недостатки, которые будут устраняться в процессе тестирования IT- специалистами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159927/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Сплоченность народа и героизм медиков отметил президент Кыргызстана
В Кыргызстане усилят работу по доставке в страну медоборудования
Им тут не место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают
Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему поддерживает работу правительства
Президент призвал партии не политизировать вопрос выборов. Они пройдут в срок
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан создаст запас лекарств в госматрезерве
Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в народе. Он прокомментировал ситуацию
От пневмонии умерла первый директор Фонда обязательного медстрахования
Президент: У нас сильная демократия, но нужно подумать и об экономике
Сооронбай Жээнбеков дал интервью и рассказал о сложностях в борьбе с COVID-19
Популярные новости
Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с&nbsp;лекарствами Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с лекарствами
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко&nbsp;второй волне COVID-19 Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Кубатбек Боронов рассказал, что привело к&nbsp;вспышке внебольничной пневмонии Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии
Премьер назвал неправдой растрату средств доноров не&nbsp;по&nbsp;назначению Премьер назвал неправдой растрату средств доноров не по назначению
Бизнес
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
18 июля, суббота
18:00
Карантинное лето. Где можно провести выходные с пользой для здоровья Карантинное лето. Где можно провести выходные с пользой...
17:45
Сплоченность народа и героизм медиков отметил президент Кыргызстана
17:27
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал Кыргызстану гумпомощь
17:21
В Кыргызстане усилят работу по доставке в страну медоборудования
17:01
Только благодаря свободе слова граждане узнают правдивую информацию о пандемии