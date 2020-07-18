Цифровизированную карту свободных мест в больницах презентовали в правительстве

Государственный комитет информационных технологий и связи разработал цифровизированную карту, где указаны данные больниц и стационаров по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, с работой системы ознакомились вице-премьер-министры Алмазбек Баатырбеков и Аида Исмаилова.

Кроме того, в пилотном режиме запущена электронная система по мониторингу свободных койко-мест в медучреждениях, которая обеспечит взаимосвязь между больницами и службами скорой помощи.

Через электронную систему можно получить полную информацию о больницах, дневных и ночных стационарах, их оснащенности оборудованием и медперсоналом. Для оперативного мониторинга единой системы один из операторов сотовой связи выделил медучреждениям смартфоны на бесплатной основе.

«Единая система данных в онлайн режиме даст возможность специалистам оперативно анализировать ситуацию и принять экстренно оптимальное решение», — сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Граждане могут получить необходимую информацию по ссылке.

В пресс-службе добавили, что из-за того, что карта разработана в сжатые сроки, в пилотном режиме работы могут наблюдаться некоторые недостатки, которые будут устраняться в процессе тестирования IT- специалистами.