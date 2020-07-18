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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Межправсовет ЕАЭС утвердил план борьбы с COVID-19 и другими заболеваниями

Межправсовет Евразийского экономического союза принял комплексный план борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что планируется обмен информацией, реализация согласованного алгоритма реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, а также совместная разработка рекомендаций по проведению лабораторных исследований.

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Кроме того, в рамках плана намечены совместные научные исследования по обеспечению доступа к качественным, безопасным и эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям.

«Планируется проведение совместных учений специалистов профильных организаций государств ЕАЭС для отработки мер реагирования на вспышки известных и новых инфекционных заболеваний, размещение официальной информации о зарегистрированных изготовителях медицинских изделий, необходимых для борьбы с опасными инфекциями», — добавляется в сообщении.

«Реализация включенных в план мероприятий поможет укрепить единый потенциал системы здравоохранения стран ЕАЭС, который будет востребован в Союзе не только в борьбе с COVID-19, но и другими инфекционными заболеваниями. Выполнение совместных мероприятий комплексного плана будет способствовать предотвращению возможных будущих эпидемий», — отмечается в сообщении.

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло накануне в Минске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159912/
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