В правительстве рассказали, на чьи зарплаты ушли донорские деньги

Через бюджет республики потрачены $170,8 миллиона донорских средств. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, эти деньги пошли на поддержку бюджета и финансирование мероприятий по противодействию распространения и преодолению последствий COVID-19 При этом, по сведениям правительства, больше половины ушло на выплату зарплат медикам, учителям, милиционерам и военным. А меньше всего — на покупку продуктов для малоимущих.

Оставшиеся на счетах $148,4 миллиона планируется использовать на восстановление экономики и преодоление последствий пандемии.

Кроме того, для предотвращения распространения вируса COVID-19 правительством проводится работа по привлечению гуманитарной и технической помощи от международных партнеров по развитию и зарубежных стран.

С международными партнерами прорабатывается предоставление помощи на $17,7 миллиона.

Из этой суммы на долю партнеров по развитию приходится $13,1 миллиона (получено помощи на $3,7 миллиона), зарубежные страны — $4,6 миллиона (получено — $4,2 миллиона). На сегодня в страну уже поступили средства индивидуальной защиты, препараты, оборудование, расходные материалы и продовольственные товары на $7,9 миллиона.