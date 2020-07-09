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Власть

Кубатбек Боронов призвал владельцев торговых площадей не брать арендную плату

Премьер-министр призвал владельцев торговых площадей не брать плату с арендаторов. Об этом Кубатбек Боронов заявил сегодня на заседании республиканского оперативного штаба.

Он подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях многие владельцы торговых площадей уже отказались брать аренду.

«В настоящее время страна переживает тяжелые времена. Хочу призвать и других владельцев коммерческой недвижимости последовать этому примеру. В такой непростой ситуации надо пойти навстречу малому и среднему бизнесу. Этот шаг будет способствовать оживлению экономической активности и сохранению рабочих мест», — добавил глава правительства.

Отметим, что в столице многие торговые центры закрылись на карантин до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158932/
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