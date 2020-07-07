15:26
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

До 72 тысяч сомов обещает медикам, работающим в красной зоне, премьер-министр

Медицинским работникам и сотрудникам медорганизаций увеличен размер выплачиваемых надбавок к зарплате на 25-30 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина заверил, что прилагаются все усилия по поддержке медицинских работников.

«Правительством начата работа по реализации внесенных изменений в закон о статусе медицинского работника, подписанного президентом. Согласно изменениям, медработникам и сотрудникам медицинских организаций с 1 июля увеличен размер выплачиваемых дополнительных надбавок к заработной плате в среднем на 25-30 процентов. Например, если врачу, работающему в инфекционном отделении, реанимации, вирусологической лаборатории, обсерваторе или мобильной бригаде, в день платят 2 тысячи 300 сомов, то теперь предлагается платить по 3 тысячи сомов», — сообщил премьер-министр.

Минздрав предлагает сократить срок нахождения медиков в красной зоне стационаров до 7 дней вместо 14.

«В период изоляции, как было утверждено ранее, врачу платят по 900 сомов в день. В результате врач за 29 дней в общем будет получать 72 тысячи сомов, ранее эта сумма составляла 47 тысяч сомов», — сказал Кубатбек Боронов.

По его словам, решается вопрос нехватки медицинских кадров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158606/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
В бишкекском роддоме № 2 теперь принимают только женщин с COVID-19 и пневмонией
Последнее предупреждение. Власти призвали фармкомпании снизить цены на лекарства
Кубатбек Боронов: В Кыргызстане нет острой проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ
Адвокаты просят ввести в судах карантин и отменить все процессы
Позитивный материал по просьбе премьер-министра Кубатбека Боронова
Запас лекарств в регионах увеличат
Глав фармкомпаний, завышающих цены на лекарства, ждут уголовные дела
Около 7 тысяч мест для обсервации подготовили в учебных заведениях Кыргызстана
В Бишкек из Екатеринбурга привезли 218 кыргызстанцев
Стационары в Бишкеке. Бизнесмены возмутились: МЧС приписывает себе их помощь
Популярные новости
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков переговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Сооронбай Жээнбеков: Вопрос введения режима&nbsp;ЧП по&nbsp;всей стране не&nbsp;рассматривается Сооронбай Жээнбеков: Вопрос введения режима ЧП по всей стране не рассматривается
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
7 июля, вторник
15:24
В бишкекском роддоме № 2 теперь принимают только женщин с COVID-19 и пневмонией В бишкекском роддоме № 2 теперь принимают только женщин...
15:07
Последнее предупреждение. Власти призвали фармкомпании снизить цены на лекарства
15:02
В Бишкеке до смерти избили девочку. Милиция подозревает в преступлении отца
14:48
До 72 тысяч сомов обещает медикам, работающим в красной зоне, премьер-министр
14:36
Кубатбек Боронов: В Кыргызстане нет острой проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ