Депутат считает, что законопроект о манипулировании информацией навредит бизнесу

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «О манипулировании информацией».
Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что законопроект нанесет урон бизнесу и убьет скорость интернета.
«Половина жалоб, которые депутаты получают от граждан, — скриншоты из соцсетей. Например, из соцсетей мы знаем о проблемах с масками и нехваткой СИЗ для медиков», — сказала Эльвира Сурабалдиева.
Она добавила, что в бюджете не заложено средств на реализацию законопроекта.
Автор инициативы Гульшат Асылбаева настаивает, что никакой нагрузки на бюджет и бизнес законопроект не окажет — норма о хранении информации исключена.
«Мы говорим об исключении фейковых аккаунтов. В законопроекте говорится о том, что гражданину дается право на защиту чести, достоинства и репутации», — ответила Гульшат Асылбаева.