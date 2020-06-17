Депутат считает, что законопроект о манипулировании информацией навредит бизнесу

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «О манипулировании информацией».

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что законопроект нанесет урон бизнесу и убьет скорость интернета.

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«Половина жалоб, которые депутаты получают от граждан, — скриншоты из соцсетей. Например, из соцсетей мы знаем о проблемах с масками и нехваткой СИЗ для медиков», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что в бюджете не заложено средств на реализацию законопроекта.

Автор инициативы Гульшат Асылбаева настаивает, что никакой нагрузки на бюджет и бизнес законопроект не окажет — норма о хранении информации исключена.

«Мы говорим об исключении фейковых аккаунтов. В законопроекте говорится о том, что гражданину дается право на защиту чести, достоинства и репутации», — ответила Гульшат Асылбаева.