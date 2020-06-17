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Власть

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан — стратегический проект

Одним из крупнейших и стратегических проектов в транспортном секторе является начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече по вопросам развития железнодорожной отрасли.

Президент отметил важность развития железнодорожных транзитных и внутренних путей по всей стране для укрепления транспортной независимости и диверсификации грузового и пассажиропотока. Глава государства обратил внимание на ускорение модернизации железнодорожной инфраструктуры и реализации цифровых инициатив в сфере пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом.

Генеральный директор государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков представил информацию о ходе цифровизации деятельности компании для снижения коррупционных рисков. Разработано программное обеспечение по формированию учета электронной накладной, организован электронный взаимообмен между информационными системами железных дорог Кыргызстана и Казахстана.

Кроме того, внедрен механизм информирования налоговых органов о прибытии грузов со стран — членов ЕАЭС в режиме реального времени через систему «Тундук», внедрена возможность оплаты за железнодорожные услуги через сайт и платежные системы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156382/
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