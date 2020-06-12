Юрист упрекнула депутата в том, что он расписался в бессилии за все государство

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила 24.kg, что инициатива депутата Акылбека Жапарова для жителей приграничных районов упростить процедуру приобретения оружия, чтобы они могли себя защитить, не просто опасная, а свидетельствующая о бессилии государства.

По ее словам, соседние страны, в частности Таджикистан, направляют бюджетные средства на укрепление и защиту приграничных территорий, противодействие ползучей миграции. А в Кыргызстане все наоборот. «Если депутат говорит, чтобы население само себя защищало, значит, правительство не в состоянии обеспечить их безопасность. Это очень тревожный звонок», — сказала юрист.

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Клара Сооронкулова добавила, что вместо того, чтобы выдвигать подобные предложения, народные избранники совместно с правительством должны проработать вопросы укрепления приграничных зон.

В свою очередь в МВД отметили, что сельчане, живущие близ спорных территорий, могут приобретать охотничьи ружья, но на общих основаниях. Главное, иметь справку о стабильном психическом здоровье и отсутствии судимостей.

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.

Неспокойно и на кыргызско-таджикской границе. За два месяца там произошло три конфликта. Ранее военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Еще один конфликт произошел в конце мая, когда граждане Таджикистана незаконно занимались выпасом скота. Последний зафиксировали 2 июня в местности Эки-Таш Баткенского района. Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего ружья по машине кыргызстанца, который ехал по дороге Ош — Исфана.