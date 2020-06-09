Стало известно, сколько Россия заплатит за реконструкцию ВПП на авиабазе «Кант»

Россия намерена потратить 2,5 миллиарда рублей на ремонт взлетно-посадочной полосы авиабазы «Кант». Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны КР Нурсейит Кедеев.

По его словам, соглашение регулирует три вопроса.

«Это плата за аренду дополнительных участков земли, которые использует военная база. Размер оплаты составляет $291 тысячу 600. На реконструкцию ВПП и других объектов Россия потратит 2,5 миллиарда рублей», — сказал Нурсейит Кедеев.

Протокол об изменении в соглашение по авиабазе принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го.

Россия и Кыргызстан ранее приняли специальный протокол, в котором и прописаны все поправки в действующий документ. В частности, вносят поправки об увеличении территории базы и возможности использования на ней беспилотных летательных аппаратов. Протокол предусматривает и увеличение арендной платы за базу до $4,7 миллиона в год.