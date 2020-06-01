Справки с места жительства для получения пособий будут необязательны

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению одобрил в трех чтениях поправки в закон о государственных пособиях.

Один из инициаторов, депутат Курманкул Зулушев отметил, что поправки позволят улучшить доступ граждан к государственным пособиям, независимо от их места жительства. У заявителей не будет необходимости брать справку с места жительства, данные будут запрашиваться по ПИН в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Депутат добавил, что вокруг Бишкека около 15 самоорганизованных новостроек, не имеющих статуса административно-территориальной единицы, в которых проживает около 8,5 тысячи семей. Большинство из них находится в трудной жизненной ситуации.

«Помимо этого, внутренние мигранты проживают на дачных участках. Они не могут зарегистрироваться по месту пребывания, а также не могут представить справки, подтверждающие, что они действительность проживают на определенной территории. Это приводит к тому, что бедные семьи не имеют доступа к пособиям», — отметил Курманкул Зулушев.

Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров также отметил, что не всегда жители, нуждающиеся в помощи, могут получить справку с места жительства, а без нее нельзя начислить пособие.