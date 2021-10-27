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Общество

Льготы для семей в приграничных зонах просят кыргызстанцы

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время рабочей поездки по Баткенской области встретился с местными жителями.

По данным пресс-службы ведомства, за 9 месяцев 2021 года для малообеспеченных семей города Баткена и Баткенского района государство выделило более 150 миллионов сомов.

Участники встречи поинтересовались, возможно ли увеличить пособия, а также выделять льготы семьям, проживающим в приграничнной зоне с соседними государствами. Кроме того, жители попросили министра обратить внимание на проблемы получения заключения об инвалидности от соответствующих органов министерства.

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Кудайберген Базарбаев пообещал, что государство намерено принять эффективные меры, направленные на создание условий и увеличение суммы выплат социальных пособий для жителей приграничных территорий.

Ранее председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что народ тратит 20 миллиардов сомов на сплетни и разговоры по телефону. «Иногда кажется, что телефон нужен не для работы, а для очернения кого-то. Мы тратим на пособия в год 7,5 миллиарда сомов. Его народ тратит на продукты и одежду. Или на телефон. Надо рассмотреть вопрос, стоит ли увеличивать размеры пособий», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211736/
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