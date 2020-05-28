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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат считает, что правительство делает вид, что борется с коронавирусом

Правительству необходимо обратить внимание на цены на продукты питания. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, как только в Кыргызстане меняется курс доллара, растут цены на ГСМ, поднимаются цены на муку.

«Если раньше мешок муки можно было купить за 1 тысячу 300 сомов, сейчас он стоит 1 тысячу 700 сомов. Мукомолы объясняют это не только ажиотажем, но и ростом курса доллара. Но сейчас цены на ГСМ упали, курс доллара тоже, а цены на муку так и остаются высокими. Люди до сих пор в тяжелом положении», — сказал Марлен Маматалиев.

Парламентарий затронул вопрос борьбы с коронавирусом. По его словам, правительство делает вид, что борется с пандемией, а народ делает вид, что сидит в самоизоляции.

«Принимаемые меры неэффективны. Чем закончилось то, что запустили общественный транспорт? Нужно пересмотреть все действия. Кроме того, правительству нужно перенять опыт других стран, эвакуирующих своих граждан на родину. Они экспресс-тесты за границу отправляют, там проверяют и только потом привозят на родину. Отдельно транспортируют больных и здоровых, ведь люди заражают друг друга в самолете», — добавил Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154014/
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