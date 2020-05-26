Подготовка и проведение выборов: за что чиновнику может грозить штраф

За злоупотребление административным ресурсом в ходе подготовки и проведения выборов чиновникам грозит штраф. Члены парламентского комитета по правопорядку одобрили поправку в Кодекс о проступках.

Таким образом, если в действиях сотрудников госорганов или руководителей государственных СМИ обнаружены факты злоупотребления в пользу кого-либо из кандидатов или партий, они будут оштрафованы.

Размер административного взыскания классифицируется по второй категории — от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 тысяч до 60 тысяч сомов). Уличенные в нарушении лишаются также права занимать государственные должности в течение двух лет.

Фальсификация списков избирателей — уголовно наказуемая статья. По ней предусмотрены исправительные работы до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова добавила, что если сам избиратель предоставляет о себе заведомо ложные сведения, то он должен выплатить штраф — 3 тысячи сомов.

«В ходе выборных кампаний мы столкнулись с тем, что люди обращались с каким-либо сообщением. А когда стали разбираться, оказалось, что это неправда. То есть нас намеренно вводили в заблуждение, пытаясь тем самым дискредитировать сам избирательный процесс», — отметила она.

Кроме того, штрафом наказываются и претенденты на мандаты или пост мэра за предоставление заведомо недостоверных о себе сведений. Речь идет о сокрытии информации о наличии иного гражданства и реальных доходов.