16:32
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Власть

В Генпрокуратуре создан отдел для защиты предпринимателей от незаконных проверок

В Генеральной прокуратуре создан отдел по работе с субъектами предпринимательства. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава надзорного органа Откурбек Джамшитов.

По его словам, сотрудники отдела будут работать с предпринимателями для недопущения незаконных проверок со стороны фискальных и других органов.

«О создании специального отдела решение подписано только два дня назад. Сотрудники будут работать и на местах», — сообщил Откурбек Джамшитов.

В Жогорку Кенеше рассматривают отчет Генеральной прокуратуры за 2019 год.

Ссылка: https://24.kg/vlast/153459/
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура проверит законность решений в аппаратах президента и премьера
Депутат потребовала отставки генпрокурора. Ей напомнили о статусе подозреваемой
Сотрудники Минздрава нарушали закон при выдаче лицензий на фармдеятельность
Депутаты предложили вручить «Черную калошу» генпрокурору
Уголовное наказание за супружескую измену предлагают ввести в Таджикистане
Как отдыхают чиновники. Генеральный прокурор Украины станцевал с собакой
Президент принял генпрокурора. Обсуждали нарушения при агитации
Первый заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов ушел с должности
Адвокаты Бишкека просят генпрокурора защитить юристов Омурбека Текебаева
Во втором чтении одобрен законопроект «Об отдельных полномочиях прокуратуры»
Популярные новости
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в&nbsp;причастности к&nbsp;скандалу Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу
Бизнес
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
21 мая, четверг
16:16
Какие есть резервы для пополнения бюджета Бишкека, выясняют в горкенеше Какие есть резервы для пополнения бюджета Бишкека, выяс...
16:07
В СДПК Атамбаева возмущены действиями сыновей бывшего президента страны
16:01
В Бишкеке временно будет затруднено движение по улице Кумарыкской
15:54
Новые подразделения мэрии Бишкека не зарабатывают. Депутат потребовал отчет
15:52
Дать оценку работе госорганов во время режимов ЧП и ЧС требуют в парламенте