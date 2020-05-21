В Генпрокуратуре создан отдел для защиты предпринимателей от незаконных проверок

В Генеральной прокуратуре создан отдел по работе с субъектами предпринимательства. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава надзорного органа Откурбек Джамшитов.

По его словам, сотрудники отдела будут работать с предпринимателями для недопущения незаконных проверок со стороны фискальных и других органов.

«О создании специального отдела решение подписано только два дня назад. Сотрудники будут работать и на местах», — сообщил Откурбек Джамшитов.

В Жогорку Кенеше рассматривают отчет Генеральной прокуратуры за 2019 год.