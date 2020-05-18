Сотрудники прокуратуры чаще остальных мужчин в Кыргызстане уходят в декрет

В Кыргызстане из всех силовых структур больше всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины — сотрудники органов прокуратуры. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Урматбек Самаев.

По его словам, в Токмаке мужчина ушел в декретный отпуск на три года.

Нардеп поинтересовался у генпрокурора, сколько прокуроров взяли отпуск по уходу за ребенком в 2019-м.

Глава надзорного органа Откурбек Джамшитов ответил, что в прошлом году в декретный отпуск ушли трое работников. «По закону мы не можем отказать человеку. Сотрудники приходят и говорят: «Моя жена родила, вышла на работу, за ребенком нужен уход». Мы не можем сказать «нет», — подчеркнул он.