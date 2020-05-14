Спуститесь на землю. Депутаты отчитали спикера за некорректное высказывание

Сегодня на заседании парламента депутаты возмутились словами спикера Дастанбека Джумабекова о том, что их никто не держит.

Напомним, торага озвучил эту фразу во время спора на тему о том, какой из законопроектов о снижении избирательного порога должен рассматриваться.

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Депутат Кенжебек Бокоев заявил, что парламент избирает народ и только ему решать, когда его полномочия прекращать, а когда нет.

«Прекратите двойные стандарты. Я говорил лишь о том, что в парламенте происходят нарушения, высказал критику, попросил исправить это. Народ смотрит на нас и дает оценку. А вы не смогли выдержать критики и сказали уходить, если не нравится. У каждого депутата есть свое место. Вы просто ведущий, спуститесь вниз, придите в себя. Не надо воображать из себя», — сказал Кенжебек Бокоев.

Его коллега Максат Сабиров тоже возмутился словами спикера. По его мнению, Дастанбек Джумабеков вместо того, чтобы прогонять кого-либо из депутатов, наоборот, должен всех объединить.

«Я не депутат вчерашнего созыва, чтобы вы так говорили мне. Мы не хотим такое говорить, но вы заставляете. Если вы нам не нравитесь, мы тоже должны вам сказать — уходите? Сколько людей сейчас смеются над парламентом из-за спикера, мы тоже это слышим и ни разу ничего не сказали. Вы не имеете права говорить о том, чтобы депутаты уходили», — сказал Максат Сабиров.

Спикер попытался оправдаться, ответив, что не хотел никого обидеть. В частности, не говорил оскорблений в адрес депутатов.

«Вы тоже следите за словами, не надо меня оскорблять. Я не говорил в ваше адрес: уходи. Если вы их приняли на себя, знайте сами. Не надо мне указывать, куда подниматься, а куда спускаться. Вы несколько раз в микрофон оскорбляли меня. Получается, что вам можно, а мне нельзя», — ответил Дастанбек Джумабеков Кенжебеку Бокоеву.