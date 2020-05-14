Кыргызстан закупил некачественные реагенты для ПЦР-анализов

Врачи бьют тревогу о том, что закупленные государством реагенты для ПЦР-анализов некачественные. Об этом на заседании парламента заявила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, анализы врачей ЦСМ № 3 показали отрицательный результат, но при этом у них выявлена двусторонняя пневмония.

«Врачам пришлось за свой счет делать рентген-снимки в частной клинике. И только после этого их госпитализировали. Но через 14 дней их анализы тоже показывают отрицательный результат. Реагенты для ПЦР-анализов приехали из Москвы, Беларуси, Турции. Их закупают из государственного бюджета, бизнесмены также присылают их. Реагенты некачественные. В частности, специалисты говорят, что плохого качества тесты из Турции», — сказала Аида Касымалиева.

Депутат также потребовала отчета о количестве средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

«Я состою в комиссии по распределению средств, поступивших на спецсчет. Правительство нам говорит, что СИЗ хватит еще на три месяца. Медики инфекционной больницы либо покупают защитные средства за свой счет, либо просят у фармацевтических компаний. Если государство выделяет деньги на СИЗ, то куда они деваются? Почему не доходят до медиков? Кроме того, не хватает и респираторов. Их медики носят все 14 дней не снимая», — добавила Аида Касымалиева.