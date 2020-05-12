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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кубанычбек Жумалиев хочет привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности

Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев обратился в МВД с заявлением в отношении Сыймыка Жапыкеева, который представился ему бывшим работником Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Сыймык Жапыкеев на своей странице в социальной сети распространил, как утверждает нардеп, ложную информацию об имуществе Жумалиева, миллионном состоянии его семьи, которое добыто незаконным путем, и призывал людей забрать у него все деньги.

Заявление Кубанычбека Жумалиева зарегистрировано в ЕРПП по статье «Призыв к насилию граждан» УК КР. Начато досудебное производство.

По данным пресс-службы МВД, в ходе досудебного производства проведен мониторинг социальных сетей, где были обнаружены видеообращения Сыймыка Жапыкеева. Он называл члена Жогорку Кенеша крупным коррупционером, «который в течение долгих лет, работая только на государственной службе, незаконно присвоил или украл государственное имущество стоимостью в несколько миллионов долларов».

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«При этом Жапыкеев предлагал народу собраться и прийти домой к Жумалиеву и вынудить его передать незаконно добытое имущество государству, чтобы в дальнейшем оплатить долг Кыргызстана перед Китаем», — говорится в пояснении министерства.

В ведомстве отметили, что по высказываниям и призывам Сыймыка Жапыкеева назначена лингвистическая экспертиза.

Сам бывший премьер-министр Кубанычбек Жумалиев в прямом эфире одного из телеканалов поклялся на Коране, что он честный гражданин. Оправдания в таком формате вызвали еще одну волну критики в адрес нардепа.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга народная артистка Кыргызстана Роза Аманова не указали в декларациях почти 50 компаний. Журналисты других изданий также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он не указал в декларации. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако СМИ выявили еще 14 компаний, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о фирмах нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина «Ауди Q7» 2007 года выпуска.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152603/
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