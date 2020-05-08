Правительство Кыргызстана: Ситуация в Баткенской области под особым контролем

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Азимом Иброхимом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что в ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся принятия совместных мер по деэскалации ситуации.

Стороны отметили недопустимость применения огнестрельного оружия и подчеркнули важность принятия необходимых мер для снятия напряжения в приграничных районах и недопущения эскалации ситуации.

«Стороны выразили приверженность ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов. Подчеркнута важность продолжения переговорного процесса между двумя странами по делимитации и демаркации государственной границы», — сказал Акрам Мадумаров.

Вице-премьер дал ряд поручений правоохранительным органам и местным властям по усилению мер безопасности и общественного порядка, проведению разъяснительной работы среди населения приграничных сел.

«Ситуация в Баткенской области под особым контролем правительства», — подчеркнул Акрам Мадумаров.

Напомним, сегодня военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.