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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент поручил правительству оказать максимальную поддержку бизнесменам

Президент Сооронбай Жээнбеков принял вице-премьер-министра Эркина Асрандиева и министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что в ходе встречи обсуждены текущая макроэкономическая ситуация и меры по стабилизации социально-экономического положения страны на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции и ее негативными последствиями.

По предварительным данным, за январь — апрель 2020-го доходная часть республиканского бюджета исполнена на 77,2 процента, что на более чем 9,7 миллиарда сомов меньше запланированного.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что правительство провело оценку возможных рисков по выпадению доходной части бюджета до конца года, в соответствии с которым будут внесены корректировки в расходную часть бюджета.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева отметила, что сокращение расходов республиканского бюджета не коснется защищенных статей и социальных выплат. Она также проинформировала, что на сегодня от международных партнеров поступило $174,5 миллиона финансовой помощи.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено финансированию мероприятий по борьбе с коронавирусом и расходов по обеспечению мер в условиях ЧС и ЧП. Он подчеркнул важность усиления работ по привлечению дополнительных средств для бюджета, проведения детальной оценки экономического ущерба, связанного с пандемией, необходимость дальнейшего анализа для сокращения неприоритетных расходов.

Глава КР особо отметил, что представителям бизнеса, чья деятельность возобновлена, должна быть оказана максимальная поддержка со стороны госструктур. Он также обратил внимание на активизацию работ с международными финансовыми институтами и странами-донорами по реструктуризации и пролонгации внешнего долга.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения комплексной оценки продовольственной безопасности страны в постпандемический период с учетом новых вызовов и прогнозов производства продовольственной продукции в мире.

Вместе с этим президент сказал, что, несмотря на экономические потери, социальные обязательства государства должны своевременно выполняться в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151951/
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