В Нарыне ввели режим ЧП по просьбе местных властей и населения

В городе Нарыне и Ат-Башинском районе режим чрезвычайного положения введен по просьбе местных властей и населения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, вспышка коронавируса в регионе произошла из-за одного человека, который, скрывая свою болезнь, заразил других.

«В регионе сейчас 19 человек заражены. Ввести режим ЧП просили сами жители и медики», — сообщил Кубатбек Боронов.

Отметим, режим ЧП введен в городе Нарыне и Ат-Башинском районе до конца апреля.