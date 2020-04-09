Еще один новый депутат появился в Жогорку Кенеше. Сегодня на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о передаче вакантного места депутата парламента.

Как сообщили в ведомстве, мандат получил Самат Ибраев. Он пришел в ЖК по списку СДПК вместо Осмонбека Артыкбаева, лишенного депутатских полномочий в связи с вступившим в силу приговором суда.

Самат Ибраев — бывший руководитель аппарата парламента.

Ранее вакантный мандат получила 30-летняя Айгерим Бешимбаева. Она является ведущим менеджером управления по работе с персонаном в одном из банков страны.