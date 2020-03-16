Правительство Кыргызстана будет работать без выходных

«С сегодняшнего дня у правительства нет выходных», — заявил на брифинге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, руководители госорганов и областей, акимы днем и ночью будут готовы ответить на вопросы граждан. Кроме того, премьер пообещал, что проблем с перевозкой грузов не будет.

«Я дважды разговаривал с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Мы обсудили ситуацию. Конечно, ограничения на перемещения граждан будут. Но перевозки грузов и бизнеса это не коснется. Экономика имеет большие связи. Мы это понимаем, как и наши торговые партнеры», — заключил премьер-министр.