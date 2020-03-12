Наталья Никитенко требует установить провокаторов на марше за права женщин

Сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко заявила, что в Кыргызстане прорастает вирус ненависти и насилия в отношении женщин.

По ее словам, 8 марта женщины — гражданские активистки вышли с протестом против насилия, которое поглощает общество.

«Люди в масках, скрывая свои лица, устроили провокацию. Активистка Гулайым Аилчиева подходила к людям в масках. Они себя не назвали. Правоохранительные органы никак не отреагировали на планируемую провокацию, что вызывает беспокойство. Я считаю, что однозначно должны быть установлены лица, которые устроили провокацию. Действиям правоохранительных органов также должна быть дана оценка. Вместо того чтобы разделить стороны, они еще и женщин в РОВД забрали в праздник 8 Марта», — сказала Наталья Никитенко.

Она отметила, что после скандала республика в очередной раз негативно прославилась.

«Сегодня эти люди в масках вышли против женщин, а завтра они могут выйти с идеей разделения людей по национальному, региональному и религиозному признакам. А накануне парламентских выборов, может, эти люди выйдут устанавливать порядки в отношении других политических взглядов? Это опасный вирус. Если все общество, политические силы не встанут на защиту демократических ценностей, то нашей стране грозят не только вирус и эпидемия, а в целом пандемия», — добавила нардеп.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.