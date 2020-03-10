Президент посмотрел, как будут проводить питьевую воду в Баткенскую область

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом реализации проекта по реабилитации системы водоснабжения и канализации в Баткене. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Проект осуществляется при содействии Европейского банка реконструкции и развития. Директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев заявил, что все строительные работы планируется завершить в августе 2020 года. На сегодня построено новое здание муниципального предприятия «Таза суу» в Баткене, приобретены необходимая техника и оборудование, на стадии завершения находится строительство новых канализационных систем.

Сейчас Баткен обеспечен чистой питьевой водой на 60 процентов, а после завершения проекта показатель составит 98 процентов.

Сооронбай Жээнбеков в беседе с местными жителями особо отметил, что обеспечение чистой водой отдаленных городов и районов является приоритетом государственной политики регионального развития и одним из главных его предвыборных обещаний. Президент заверил, что до конца 2024-го по всей стране поэтапно будет решен вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой.