11:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Советские газетные киоски предлагает вернуть Жылдыз Мусабекова: мало читают

На улицах Бишкека много киосков с мороженым и продуктами, но мало с книгами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Жылдыз Мусабекова.

По ее словам, на центральных улицах, в парках нужно установить киоски, как в советское время, в которых бы продавали книги и журналы.

«В городе много книжных магазинов, но книги там дорогие, не каждый может купить. Надо вернуть киоски, чтобы в парках наши дети не только покупали и ели мороженое, но и читали», — сказала Жылдыз Мусабекова.

Она добавила, что можно предусмотреть какие-то льготы, чтобы цены в таких киосках или лавках были невысокими, а сами объекты были одного типа.

«Необходимо, чтобы и малоимущие могли покупать книги, а не только думать о продуктах питания. Моя идея направлена на культуру и просвещение», — подчеркнула нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145566/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев пишет в СИЗО книгу. О чем воспоминания, рассказал адвокат
Перекрестный год Кыргызстана и России. Сказы Бажова издадут на кыргызском языке
От Масалиева до Жээнбекова. Азимбек Бекназаров презентовал свою книгу
«От человека одна книга». В рамках акции собрали книги на 9,5 миллиона сомов
«Богатый ребенок» и «Заговор богатых». Какие еще книги хочет закупить мэрия
Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеки в Баткенской области
Стихи молодых кыргызских поэтов перевели на азербайджанский язык
Правительство США передало более 100 тысяч книг школам Кыргызстана
«Притворяясь мертвым»: роман о выборе и совести — не только для подростков
«Осень» — главная книга сезона
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова
Опять оговорка? Спикер заявил о&nbsp;пунктуальности законов, имея в&nbsp;виду актуальность Опять оговорка? Спикер заявил о пунктуальности законов, имея в виду актуальность
Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода
Обещания &laquo;Бир Бола&raquo; и&nbsp;&laquo;Ата Мекена&raquo;. Хотели как лучше, а&nbsp;получилось... Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
5 марта, четверг
10:41
Советские газетные киоски предлагает вернуть Жылдыз Мусабекова: мало читают Советские газетные киоски предлагает вернуть Жылдыз Мус...
10:28
К безупречному соблюдению прав граждан призвал судейский корпус президент
10:24
ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
10:21
Коронавирус за время распространения по миру успел измениться 149 раз
10:18
Суд отказал юристу в рассмотрении вопроса о незаконном обогащении Матраимова