Советские газетные киоски предлагает вернуть Жылдыз Мусабекова: мало читают

На улицах Бишкека много киосков с мороженым и продуктами, но мало с книгами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Жылдыз Мусабекова.

По ее словам, на центральных улицах, в парках нужно установить киоски, как в советское время, в которых бы продавали книги и журналы.

«В городе много книжных магазинов, но книги там дорогие, не каждый может купить. Надо вернуть киоски, чтобы в парках наши дети не только покупали и ели мороженое, но и читали», — сказала Жылдыз Мусабекова.

Она добавила, что можно предусмотреть какие-то льготы, чтобы цены в таких киосках или лавках были невысокими, а сами объекты были одного типа.

«Необходимо, чтобы и малоимущие могли покупать книги, а не только думать о продуктах питания. Моя идея направлена на культуру и просвещение», — подчеркнула нардеп.