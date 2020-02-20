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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Президент: За качественный состав парламента ответственны сами партии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая сегодня в Жогорку Кенеше, напомнил о парламентских выборах, которые состоятся в октябре.

Он отметил, что законотворческая деятельность замедлится на фоне предвыборной гонки, и попросил не забывать, что на рассмотрении парламента находятся неотложные законопроекты, необходимые для развития экономики страны, развития государства и жизнедеятельности народа.

«Напоминаю о том, что их нужно принять своевременно. Они должны вступить в силу до того, как начнет работу новый созыв. В частности, документы, направленные на защиту детей, профилактику насилия в отношении несовершеннолетних. Очень важно, чтобы они вступили в силу в Год поддержки детей», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что необходимо также ускорить ратификацию соглашений по реконструкции стратегических дорог, а также инфраструктурным проектам.

«Гражданское общество должно быть открытым, СМИ — свободными, а парламент — сильным. Имеет огромное значение развитие партийной системы. Оно поможет объединить народ и исключить регионализм. Расширить социальную базу партий», — отметил глава государства.

Важно помнить: за качественный состав парламента ответственны сами партии.

Сооронбай Жээнбеков

Президент попросил политиков не разбрасываться популистскими лозунгами и предостерег от распространения необъективной информации в целях заручиться поддержкой электората.

«Такая безответственность отрицательно скажется на безопасности государства и мирной жизни нашего народа. Кроме того, отпугнет потенциальных инвесторов. Кто и как будет участвовать в выборах — личное дело каждого, но не надо забывать, что будет в стране после того, как пройдет голосование», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил — язык ультиматумов не пройдет, все вопросы должны решаться только в правовом поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144177/
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