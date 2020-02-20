09:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

НПО опять не дают покоя депутатам. Инициируют еще один законопроект

Неправительственные организации снова в эпицентре внимания депутатов Жогорку Кенеша. На этот раз представителям НПО предлагают тесно сотрудничать с госорганами. С инициативой выступил член фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров. Он рассказал 24.kg о ней.

По его словам, экспертов Международной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ), надо наделить правом контролировать деятельность кыргызстанских НПО. А в случае возникновения подозрения о заключении сомнительной сделки — информировать госорганы. Последние будут проверять НПО согласно полученной от ФАТФ информации.

Нардеп считает, что это актуальная мера. Поскольку, как показала международная кампания по борьбе с финансированием терроризма, неправительственный сектор могут использовать как транзитный коридор для переброски нелегальных денег, вербовки террористов.

«Поэтому защита сектора НКО от террористических злоупотреблений является важным компонентом национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности.
Сектор НКО рассматривается ФАТФ как особенно уязвимый с точки зрения международных стандартов противодействия финансированию терроризма», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он пояснил — проект закона не предусматривает дополнительного контроля и не заставляет НПО отчитываться о своих финансах.

«НПО прилагают усилия, направленные на обеспечение прозрачности своей деятельности и пресечения злоупотреблений. Тем не менее, по мнению ФАТФ, НПО наиболее часто используются террористическими движениями в незаконных целях. А недопустить этого можно только в условиях жесткого сотрудничества и взаимодействия НПО и государственных органов», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

В Кыргызстане, по данным Министерства юстиции, зарегистрировано более 29 тысяч неправительственных организаций, из них более 17 тысяч подпадают под определение ФАТФ.

Напомним, коллега Тынчтыка Шайназарова, Бактыбек Райымкулов ранее выступил с инициативой, которая обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.

Ранее отчетности НПО о своих донорах требовали представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

В 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144139/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на круглом столе. Агрессивные активисты тоже обратились в милицию
Представители бизнес-ассоциаций выступают против законопроекта об НКО
Ворвались в зал и толкались. На форуме правозащитников произошла потасовка
Омбудсмен призвал депутатов отозвать законопроект о финансовой отчетности НПО
Инициаторы отчетности об источниках финансирования НПО на форум не явились
Чолпон Джакупова об угрозах, которые несут попытки взять под контроль НПО
Неизвестные женщины пытались сорвать форум правозащитников в Бишкеке
Депутата просят отозвать инициативу об отчете НПО об источниках финансирования
Почему обязать НПО отчитываться о финансах незаконно, объяснили в «Адилете»
В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
09:11
Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 на два месяца Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 на дв...
09:01
НПО опять не дают покоя депутатам. Инициируют еще один законопроект
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах, но дышать можно
08:41
Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники
08:40
Президент выступит на заседании Жогорку Кенеша. Расскажет об актуальных вопросах