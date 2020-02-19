Понятия «платная парковка» в реестре платных муниципальных услуг нет

Понятия «платная парковка» в реестре муниципальных услуг нет. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Эрнис Докенов.

Он зачитал заключение бюджетной комиссии по утверждению временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок, которым предлагается исключить приложение с тарифом и зональностью.

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«Это муниципальная услуга. Чтобы мы утвердили размер оплаты, мэрия должна включить ее в реестр платных муниципальных услуг. В настоящее время ее нет», — сказал он.

Депутат объяснил, что ранее законодательство не требовало включения в реестр при утверждении тарифов.

При этом Эрнис Докенов добавил, что комиссия предлагает, чтобы до утверждения новых тарифов управление работало по действующим.

Отметим, когда на сессии БГК приступили к вопросу утверждения временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок, депутат Канатбек Музуралиев предложил сразу перейти к рассмотрению проекта постановления, без обсуждения. Его коллеги предложение поддержали.