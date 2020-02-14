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Власть

Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены

Депутат Дастан Бекешев возмущен, что на должность статс-секретаря Министерства иностранных дел «привели совершенно не из дипломатов». Об этом он заявил в Жогорку Кенеше.

Напомним, на прошлой неделе бывшего статс-секретаря Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Нуржан Бардинову назначили на эту же должность, но в МИД.

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«Прошу обратить внимание на кадровую чехарду в МИДе. Дипломаты обращаются и говорят, что раньше такого не было. Просто приведу один пример. На должности архивариуса требуется знание турецкого языка. Как будто вакансию под кого-то объявляют. Статс-секретаря привели совершенно не из дипломатов», — заявил Дастан Бекешев.

Отметим, что статус статс-секретаря приравнивается к статусу первого заместителя ведомства. Однако Нуржан Бардинова не имеет опыта работы на дипломатической службе, нет у нее и профильного образования. Она начинала карьеру учителем русского языка и литературы в школе-интернате имени Терешковой в Оше. Несколько лет была ведущим специалистом комиссии по делам семьи, женщин и молодежи в южной столице. Работала специалистом в системе здравоохранения. Последние 12 лет занимала должность статс-секретаря Госагентства спорта.

По поводу назначения Нуржан Бардиновой высказались и дипломаты.

«В истории нашего МИДа за последние тридцать лет я не припомню такого случая, когда на столь высокую должность назначали со стороны. И это объясняется тем, что система МИДа не только у нас, но и во всем мире является «государством в государстве» и одновременно решает ряд стратегических задач — защита суверенитета, обеспечение национальной безопасности, развитие всесторонне просчитанных отношений с мировым сообществом, защита прав и интересов своих граждан, представление страны в мировых процессах, решение сложных международных проблем и прочее. И здесь подбор и расстановка кадров — не только важная задача, но и успех или провал политики страны на международной арене», — также написал в соцсети Facebook советник-посланник посольства КР в Катаре Авазбек Атаханов.

Он также отметил, что статс-секретарь имеет право подписи и принимать решения в отсутствие министра. «Поэтому столь «гибкий» подход правительства к назначению нового статс-секретаря вызывает у меня не только сожаление и личное разочарование в премьер-министре, но и приводит к мысли, что люди, сидящие в «высоких» кабинетах, не очень осознают, что делают. А жаль», — написал Авазбек Атаханов.

Другие сотрудники МИД также восприняли назначение неоднозначно. «Статс-секретарь МИД — это не просто завхоз и отдел кадров. В мировой дипломатии — это ключевая позиция, ответственная за преемственность внешней политики государства вне зависимости от смены правительств и политического руководства. Традиционно должность статс-секретаря считается высшей для профессионального дипломата. Приход абсолютно чужого для дипломатии статс-секретаря — это нонсенс. Совершенно невозможно представить, как Бардинова собирается работать с коллективом, не разбираясь во внешней политике, не зная ни одного языка, не имея представления о приоритетах государственных интересов в той или иной стране. Практически весь коллектив МИД находится в шоке», — заявили 24.kg в ведомстве.

Как отмечается, министр Чингиз Айдарбеков был вправе отказать в этом назначении, но он этого не сделал.

Напомним, это не первый скандал, связанный с кадровыми назначениями на дипломатическую службу. Ранее общественность возмутило назначение Азимбека Бекназарова послом КР в Малайзии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143576/
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