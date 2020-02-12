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Власть

В ЖК озаботились массовой пропиской сельчан в городах, где состоятся выборы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев заявил о том, что жителей сел тысячами прописывают в городах.

Парламентарий предложил пригласить на заседание ЖК представителей ЦИК и правоохранительных органов.

«Сейчас идет подготовка к выборам в местные кенеши. Жителей сел привозят и прописывают в городах тысячами. Уже подкуп голосов начался. Кто будет менять прописку только ради выборов? Это происходит только в тех городах, где будут выборы в местные кенеши. Нужно спросить у ГРС, какие меры они предпринимают? Ведь этот орган отвечает за прописку», — сказал Кенжебек Бокоев.

Депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше за один месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что возьмет вопрос на контроль.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143453/
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