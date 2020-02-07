17:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Как защитить Кыргызстан от недобросовестных инвесторов, придумали в парламенте

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова предложила ряд поправок в Закон «Об инвестициях».

По ее мнению, анализ арбитражных дел против Кыргызстана показал тенденцию, когда фактически ни в одном из инициированных исков кыргызская сторона не смогла успешно оспорить юрисдикцию трибунала.

Автор изменений считает, что проблема в законодательстве. «В нем закреплен принцип предварительного открытого согласия Кыргызстана к арбитражам, то есть фактически предварительный абсолютный отказ от суверенного иммунитета. В практике многих стран, включая государства Центральной Азии, есть требование, чтобы любой спор с инвестором разрешался в национальных судебных органах и только в случае письменного согласия сторон передавался в международные инстанции», — отметила Айсулуу Мамашова.

В арбитражных исках против Кыргызстана истцы утверждают, что не нуждаются в согласии правительства на такое разбирательство, так как государство уже согласилось на него по закону.

Айсулуу Мамашова предлагает установить более высокий порог юридической защиты и изучить действующие двусторонние инвестиционные договоры, то есть обязать стороны решать спорные моменты преимущественно в судах Кыргызстана и лишь с согласия правительства передавать их в международный арбитраж.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142969/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Международный арбитраж по отелю «Ак-Кеме» закончился в пользу Кыргызстана
Экс-премьера обвиняют в выводе средств. Перечислил $11 миллионов иностранцам
Минтранс проиграл в суде $25 миллионов, но это только предварительное заключение
Турецкая компания требует $25 миллионов с Минтранса за нарушение контракта
БТА Банк выкупил 7,7 процента акции своей «дочки» в Кыргызстане
Популярные новости
Ограничения на&nbsp;визы в&nbsp;США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову Ограничения на визы в США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову
США разработали новую стратегию по&nbsp;Центральной Азии США разработали новую стратегию по Центральной Азии
Народ устал от&nbsp;правительства Абылгазиева. Но&nbsp;премьер с&nbsp;этим не&nbsp;согласен Народ устал от правительства Абылгазиева. Но премьер с этим не согласен
Искендер Матраимов просит не&nbsp;выделять деньги Кара-Суу, а&nbsp;чиновники настаивают Искендер Матраимов просит не выделять деньги Кара-Суу, а чиновники настаивают
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
17:03
Как защитить Кыргызстан от недобросовестных инвесторов, придумали в парламенте Как защитить Кыргызстан от недобросовестных инвесторов,...
16:43
Дело бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова передали в суд
16:30
АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»
16:23
Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов отправлен в ЦИК
16:03
Выдавать земельные участки мэрия Бишкека будет в прямом эфире