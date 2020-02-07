Как защитить Кыргызстан от недобросовестных инвесторов, придумали в парламенте

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова предложила ряд поправок в Закон «Об инвестициях».

По ее мнению, анализ арбитражных дел против Кыргызстана показал тенденцию, когда фактически ни в одном из инициированных исков кыргызская сторона не смогла успешно оспорить юрисдикцию трибунала.

Автор изменений считает, что проблема в законодательстве. «В нем закреплен принцип предварительного открытого согласия Кыргызстана к арбитражам, то есть фактически предварительный абсолютный отказ от суверенного иммунитета. В практике многих стран, включая государства Центральной Азии, есть требование, чтобы любой спор с инвестором разрешался в национальных судебных органах и только в случае письменного согласия сторон передавался в международные инстанции», — отметила Айсулуу Мамашова.

В арбитражных исках против Кыргызстана истцы утверждают, что не нуждаются в согласии правительства на такое разбирательство, так как государство уже согласилось на него по закону.

Айсулуу Мамашова предлагает установить более высокий порог юридической защиты и изучить действующие двусторонние инвестиционные договоры, то есть обязать стороны решать спорные моменты преимущественно в судах Кыргызстана и лишь с согласия правительства передавать их в международный арбитраж.