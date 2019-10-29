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Экономика

Минтранс проиграл в суде $25 миллионов, но это только предварительное заключение

По иску турецкой компании Entes вынесли только memorandum opinion, то есть предварительное заключение. Об этом журналистам сообщил директор Центра судебного представительства правительства Аяз Баетов.

Федеральный суд округа Колумбии частично удовлетворил заявление турецкой компании Entes Industrial Plants, Construction and Erection Contracting Co. Inc. (Entes), добивающейся признания и приведения в исполнение в США арбитражного решения на $25 миллионов по спору с Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана о нарушении контрактных обязательств.

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Компания Entes обращалась в международный арбитраж в России и Канаде. Решение вынесли в ее пользу. Еще в 2015 году суд обязал Министерство транспорта и дорог Кыргызстана выплатить компании $16 миллионов и дополнительные проценты. В итоге сумма составила $24 миллиона. Несмотря на положительное решение суда, Entes решила обратиться в Федеральный суд округа Колумбия. Она аргументировала это тем, что «ответчики могут владеть имуществом в США, которое не может быть предметом рассмотрения в других юрисдикциях».

«В этот раз компания требовала выплатить ей $2 миллиарда. Непонятно, откуда взялась такая сумма. Возможно, они рассчитывали, что суд снизит сумму до $50 миллионов. Но он остановился на сумме, что была в 2015 году. Кроме того, суд посчитал, что это долг не Кыргызстана, а лишь Министерства транспорта и коммуникаций. В США арест наложат на активы , которые относятся к этому ведомству. Но у Минтранса нет имущества в Америке. У Кыргызстана может быть недвижимость в США, но зачем его приобретать министерству? Получается, турецкая компания должна ждать, пока наш Минтранс купит что-нибудь, а потом продаст эти объекты. И если теперь суд, выслушав наши доводы, утвердит данное заключение, то на практике мы выиграем», — уверен Аяз Баетов.

В Министерстве транспорта и дорог пока не комментируют разбирательство, ссылаясь на то, что изучают решение суда и позже выступят с заявлением.
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